Видео: упавший контейнер чуть не раздавил владельца мотороллера

На съемки таких кадров для голливудских блокбастеров студии тратят миллионы долларов и десятки часов работы операторов и каскадеров. А в реальной жизни, судя по этому видео, стараться вовсе не нужно - все случается само собой, только успевай уворачиваться.

В китайском городе Нинбо (провинция Чжэцзян) шофер не справился с управлением фуры, перевозившей железнодорожные контейнеры. Хотел на перекрестке свернуть направо, но из-за гололеда траектория поворота оказалась недостаточно крутой и машину вынесло на встречную полосу. А там в ожидании зеленого света светофора замер грузовой мотороллер.

Наезд был неминуем, как ни старался шофер выкрутить руль вправо. Все, чего он добился, это поворот кабины относительно кузова почти на 180 градусов. Сам же грузовик продолжало сносить на мотороллер, да еще и накренило вбок.

Если бы владелец мотороллера решил верить в свою удачу и ждать спасения со стороны - быть бы беде. Но он продемонстрировал реакцию и прыть не хуже героев многих блокбастеров. Мужчина бросил мотороллер и дал деру подальше от грузовика, с кузова которого уже начали соскальзывать контейнеры. Полсекунды - и от трехколесного транспортного средства и мокрого места не осталось.

Вердикт полицейских, прибывших на место аварии, был единогласным: во всем виноват владелец грузовика, совершавший поворот с превышением максимально допустимой для такой погоды скорости. Административным наказанием и возмещением ущерба владельцу мотороллера ему не отделаться...