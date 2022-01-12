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12.01.2022 12:30
Рубрика: Российский автопром

Владельцы автомобилей Renault могут подать иск на миллионы из-за масложора

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Ещё в 2017 году журнал L"argus сообщал, что у некоторых моделей Renault есть проблемы с чрезмерным потреблением масла.

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault поделилась подробностями о новом кроссовере Austral

Весной 2019 года тема снова была поднята, но на этот раз изданием Auto Plus, в материале которого опять же указывалось на масложор. Теперь владельцы Renault готовятся подать групповой иск к автопроизводителю, пишет Autoexpert.

Le Journal du Dimanche сообщает со ссылкой на юриста, который займётся делом, что истцы и их представители убеждены в том, что компания знала о недостатках своего мотора ещё в 2015 году.

Повышенный расход масла - полбеды, также двигатель, по неофициальной информации, имеет не совсем корректную калибровку блока управления двигателем, который не подаёт достаточного количества масла в область цилиндров, что ведёт к их повышенному износу и скорейшему выхода агрегата из строя.

Речь идёт о двигателе 1.2 TCe, который можно встретить на третьем Clio, Renault Captur, Dacia Duster, а также некоторых моделях Nissan. Например, только с 2012 по 2016 годы 1.2 TCe был установлен под капот 400 тысяч автомобилей. По данным L"argus, в 2017 году двигатель был модернизирован, и проблема с неправильной работой системы смазки была устранена.

#Renault