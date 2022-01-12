Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек

Минобороны РФ сообщило, что из Казахстана в Россию вылетел очередной военно-транспортный самолет с гражданами РФ на борту. "Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - проинформировали в ведомстве.

Известно, что таким образом наши военные летчики эвакуировали из центральноазиатской республики уже более 2 тысяч россиян и граждан других государств.

В минувший вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что всего за трое суток наша военная авиация помогла вернуться из Казахстана домой более чем 1,7 тысячи человек, и эта работа продолжается. По словам Шойгу, после завершения доставки в Казахстан миротворцев наше военное ведомство организовало перелет на родину обратными рейсами российских граждан.

"Те люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания", - сказал министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что летчики военно-транспортной авиации в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач.