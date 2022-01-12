Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 8 декабря

"Мы приняли решение перенести релиз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" на 8 декабря 2022 года, - говорится в заявлении студии. - Эти дополнительные семь месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния".

Разработчики отметили, что "решение было непростым", но они хотят "подарить игру, которая будет соответствовать вашим ожиданиям". Ранее компания уверяла, что "не стоит доверять слухам", а релиз игры был запланирован на 28 апреля.