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Вышел трейлер второго сезона "Засланца из космоса"

Новости
    12.01.2022, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился новый трейлер (18+) второго сезона многосерийной черной фантастической комедии "Засланец из космоса".

По центру истории, напомним, циничный пришелец, заброшенный на Землю в диверсионных целях с перспективой на тотальный геноцид человечества.

Злодей (его играет Алан Тьюдик) свалился в заснеженные субурбии, населенные премилыми людьми, не особо ловко мимикрировал под доктора с причудами и внезапно для себя начал получать от происходящего массу удовольствия. Например, от межвидового секса.

Премьеры осталось подождать совсем недолго - до 26 января.

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