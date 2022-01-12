Вышел трейлер второго сезона "Засланца из космоса"

Появился новый трейлер (18+) второго сезона многосерийной черной фантастической комедии "Засланец из космоса".

По центру истории, напомним, циничный пришелец, заброшенный на Землю в диверсионных целях с перспективой на тотальный геноцид человечества.

Злодей (его играет Алан Тьюдик) свалился в заснеженные субурбии, населенные премилыми людьми, не особо ловко мимикрировал под доктора с причудами и внезапно для себя начал получать от происходящего массу удовольствия. Например, от межвидового секса.

Премьеры осталось подождать совсем недолго - до 26 января.