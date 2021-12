Итоги 2021 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии", часть 2

"Полуночная месса"

Парадоксы постмодерна: лучшую за долгое время экранизацию Стивена Кинга сняли по роману, который Стивен Кинг не писал. Кое-кто окрестил "Мессу" вольным переложением "Жребия", но нетрудно заметить, что ровно в той же степени Майк Флэнеган оглядывался на другие хиты "короля ужасов". Недоброе, пасмурное (хотя и по-своему уютное) американское захолустье, длинные диалоги о нравственных ориентирах, грехи отцов и детей, неизлечимые психологические травмы, алкоголизм, нажористый мистический кошмар и милейшая провинциальная сентиментальность - всё это в сериале Netflix срослось так ладно и гармонично, как у самого Кинга давно уже не срасталось.

Если же говорить сугубо о хоррор-составляющей, то её шоураннер развернул в сторону достаточно остроумного - на грани провокации - высказывания про веру в Бога и религиозные институты. Чего-то подобного от практикующего католика-ирландца Флэнегана ждали давно, он в конце концов решился - и справился, пригласив, ко всему прочему, замечательного Хэмиша Линклейтера на роль священника. Общее впечатление способна слегка подпортить лишь пластиковая бабайка - та самая, что с косметическими изменениями зачем-то кочует из одного фильма автора в другой. Но ладно, пусть уж будет, раз без бабайки оной у него не сочиняется отличное кино.

"Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами"

Постапокалиптическая притча. В оригинале - Небраска, но снимали в Новой Зеландии. Экранизация одноименной истории канадца Джеффа Лемира, одного из самых интересных и изобретательных современных комиксистов, демиурга, в частности, вселенной Черного молота. При создании истории Джефф вдохновлялся, в частности, рассказом Эллисона "Мальчик и его собака" и практически неизвестными у нас комиксами 80-х Тимоти Трумэна "Разведчик".

Мир погибает от неизвестной жестокой болезни. Тут и там царят хаос и мракобесие. Обычных детей женщины уже не рожают - рождаются изредка лишь гибриды, полулюди-полуживотные, зачастую - престранные. Гас, главный герой, один из них, он - девятилетний мальчик с рогами. При этом злые люди в секретной лаборатории - "доктора Моро" - полагают, что именно гибриды - ключ к исцелению чахнущего человечества. Причем непременно через вивисекцию…

Кристиан Конвери (Дэвид Хэллер в детстве из "Легиона") в главной роли - это просто божье благословение. "Безумный Макс" встречает "Бэмби". Абсолютно душераздирающе.

В основу стартового сезона лег первый том комикса, претерпев, как водится, массированные изменения и искажения. Дата премьеры продолжения пока не определена.

"Убийства в одном здании"

Из детективного ситкома с двумя великими комиками могло выйти что-то либо гениальное, либо просто очень хорошее - третьего тут не дано. Вышло в итоге второе, однако и это, согласитесь, неплохо. Only Murders in the Building немножко не хватает крутых гэгов, каких мы были вправе ждать от Стива Мартина с Мартином Шортом, зато чуть менее крутых по десяти получасовым эпизодам раскидано с избытком. Бонусами - симпатичный "вудиалленовский" сеттинг осеннего Нью-Йорка, уморительное камео Стинга плюс (открытие года) чрезвычайно прикольная Селена Гомес, которая расширяет ветеранский дуэт до инклюзивного трио, умудряясь по меньшей мере не испортить предприятие.

Что ещё важно: при всей ироничной легкомысленности, будучи вроде бы "просто пародией" на вездесущий true crime и высмеивая всеобщую одержимость подкастами, сериал Hulu предлагает действительно интересное, туго закрученное расследование убийства. В списки подозреваемых попадает приблизительно каждый второй персонаж, улики копятся от серии к серии, ложные зацепки трудно отличить от истинных, фриковатые свидетели ненадёжны - короче, есть над чем поломать голову. А заманчивый клиффхэнгер в финале обещает новую загадку, поэтому второго - уже анонсированного - сезона фанбаза ждёт с нетерпением.

"Локи"

Ещё один удачный многосерийный проект Marvel - без навязшей на зубах BLM-повестки, как в "Соколе и Зимнем солдате", и без стариковских страданий, как в "Соколином глазе". Почти всеобщий любимец, весёлый трикстер с обманчиво невинным лицом Тома Хиддлстона сталкивается не только с обильными последствиями своей плутовской природы, но и с рядом собственных альтернативных инкарнаций, от которых, понятное дело, тоже добра не жди.

Помимо главной мимимишной достопримечательности - Локи-аллигатора, бог лжи и коварства встречает и свою женскую версию (Софи Ди Мартино), к которой проникается парадоксальной и несколько противоестественной симпатией (такой не лишённый остроумия привет скандинавским мифам). Что вызывает такое же парадоксальное и противоестественное умиление. При этом безумные темпоральные приключения Локи куда теснее связаны с событиями основной линейки, что в глазах фанатов лишь добавляет ему очков.

После ошеломительного успеха сериал получил второй сезон (хотя поначалу таких планов не было), лишившись, однако, режиссёра Кейт Херрон.

"Засланец из космоса"

"Засланец" - откровенная удача канала SyFy, контент которого в последние годы не сказать что сильно блещет, и бенефис лицевых мышц Алана Тьюдика - актера с очень добротным послужным списком, особо нами любимым за роль Уоша в "Светлячке".

Его герой прибыл на Землю с диверсионной миссией тотального геноцида, мимикрировал, что тот жук из "Людей в черном", под окопавшегося на задворках Колорадо ныне покойного д-ра Вандершпигеля и бросился попадать в нескончаемую череду предельно комичных и диковатых ситуаций. Не особо тщательно пытаясь - чтобы себя не выдать с потрохами - не быть букой и мизантропом. В то время как милейшие аборигены субурбии толерантно принимают людоедские закидоны циничного доктора за эксцентричность.

В основе - серьезно перелопаченный одноименный комикс, начавший выходить в 2012-м. Второй сезон увидим уже в январе.

"Северные воды"

Тот случай, когда хита ничто не предвещало, а получилось вдруг ого-го. "Северные воды" BBC Two можно считать британской версией "Террора" AMC, причём гораздо более удачной - даром что книга Яна Мак-Гвайра, которая лежит в основе шоу, близко не валялась с хоррор-шедевром Дэна Симмонса.

Из-за финансовых махинаций китобойное судно попадает в чудовищную передрягу на Крайнем Севере, экипаж постепенно дичает; главный герой - интеллигентный судовой врач (Джек О'Коннелл) - приходит к самым неутешительным выводам о природе homo sapiens, волчьем оскале капитализма и европейской цивилизации. Формат повествования - экзистенциальный сурвайвал-триллер, в правильном смысле старомодный.

И предельно живописный: белое безмолвие Арктики по-честному снимали на натуре, где-то в окрестностях Шпицбергена. Впрочем, даже если вы вдруг по какой-то неведомой науке причине останетесь равнодушны к прекрасным и грозным северным пейзажам, устоять перед сериалом всё равно нет шансов. Он планомерно сгущает пресловутую атмосферу, с первых кадров берёт за живое свирепым натурализмом, скрупулёзно нюансирует межчеловеческие отношения и - пожалуй, главное - щеголяет абсолютно инфернальной ролью Колина Фаррелла. Будем надеяться, ирландского актёра за этот перфоманс наградят хоть какой-нибудь приличной премией.

"Кевин может пойти на ***" / "В ритме жизни" / "Игрушка для взрослых"

Обойма незаслуженно обойденных активным вниманием сериалов, под разными углами, с разной подачей блюда насчет гарнира и приправ, но ровно на одну и ту же тему - права замученных шовинистами белых женщин стоять прямо, гордо и независимо, решительно отринув нападки. ("Был бы мир таким прекрасным, если б не было ужасных, приставучих, надоедливых мужчин!" - пели, помнится, героини советской экранизации "Троих в лодке" Джерома.)

"Кевин" - угрюмая матрешка: подчеркнуто кондовый старорежимный ситком с простецкой придурью, внутри которого спрятана жесткая драма про умученную необустроенной жизнью продавщицу алкомаркета Элисон (Энни Мерфи), решающую убить своего мужа-идиота. Причем переход из комедии в криминальную триллер-трагедию авторы смачно акцентируют радикальной сменой "картинки" - каждый раз зрителя словно заталкивают, как Буратино, с солнышка в темный паучий чулан.

Physical - ретро-драмеди с Роуз Бирн про Шейлу, домохозяйку из Сан-Диего 80-х, донимаемую никчемным мужем-демагогом, экстремальным пищевым расстройством и голосами в голове. И все было бы совсем скверно, но бедняга внезапно находит отдушину в аэробике, в комплект к которой идет компаньонка - подозрительная крашеная освобожденная женщина Востока и ее парень - сёрфингист-порнограф.

"Игрушка" - черная фантастическая хай-тек-комедия про, простите, чипирование. Занималась проектом практически чисто фем-команда, держа в голове понятные ориентиры, при этом предприятие умудрившись не провалить. Похожая на гигантского лемура Кристин Милиоти ("Фарго", "Черное зеркало") потешно и экспрессивно играет девицу Хэзел, узнавшую, что живущий буквально в виртуальном пузыре муж-миллиардер вставил ей в череп инновационный чип. Который учиняет слежение за благоверной (она же - подопытная свинка и альфа-тестер), взяв ее жизнь под тотальный контроль. Хэзел кидается было в бега… но как же сложно это осуществить, когда ты под безвылазным круглосуточным электронным колпаком!

Все шоу вернутся на экраны со вторыми сезонами.