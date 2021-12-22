Но, как это часто бывает в жизни и все чаще случается с MCU, итоговый результат получился несколько иной, чем первоначальная задумка.

Стартует шоу флешбеком памятной битвы за Нью-Йорк, в которой команда Величайших героев Земли столкнулась с армией Читаури. Именно тогда жительница мегаполиса маленькая девочка Кейт Бишоп стала невольной свидетельницей того, как молодой и в самом расцвете сил Клинт Бартон в пылу сражения налево и направо ловко раздавал оплеухи инопланетным захватчикам и ваншотил их высокотехнологичными стрелами, прыгая при этом по высоченным небоскребам без всякой страховки.

Под впечатлением от подобного боевого перформанса малышка Кейт решает посвятить свою жизнь тому, чтобы стать следующим Хоукаем. И вот такое эмоциональное и безусловно сильное начало, буквально прописывающее преемственность поколений - лучшее вступление из всех проектов, выпущенных Marvel в этом году.

Но далее зрителя возвращают в наши дни к титульному герою - мир постепенно приходит в себя после щелчков Таноса, а Соколиный глаз в предпенсионном дзене пытается провести рождественские каникулы в кругу семьи, но судьба вновь сводит его с Кейт Бишоп, что в итоге и выливается в вялотекущие события шести эпизодов.

Сюжет при этом, по заверениям авторов, опирается на арку комиксов "Соколиный глаз" писателя Мэтта Фрэкшна, который "переоткрыл" персонажа для массовой аудитории. Серия, кстати, издавалась в России на русском языке.

Фото: Богдан Бобров/РГ

Приключения комиксного Клинта объясняют читателю, как человечность и стойкость характера могут быть важнее, чем обладание сверхспособностями. При этом Фрэкшн так рисует быт и повседневность Хоукая, в которых Росомаха спойлерит ему сериал, Железный Человек помогает правильно настроить домашний кинотеатр, а Человек-паук поздравляет с Ханукой, что баланс "обычности" и "героичности" получается идеально выверенным. Но от комиксов в проекте Disney+ остались лишь пара срисованных экшен-сцен, некоторые персонажи и стилизованные заставки с титрами.

Сериальная версия Клинта Бартона - это центральная и самая главная проблема всего шоу - он неживой, невнятный и максимально унылый. Самое обидное, что сделали его сценаристы таким намеренно. В "Мстителях" он был хлестким, резким и вызывающим, мог с легкостью парировать колкости Тони Старка, подшучивать над Халком и хамить скандинавским богам. На местного ущербного Клинта после такого просто жалко смотреть. Усугубляют картину картонные и дурно прописанные диалоги - персонаж Джереми Реннера так не разговаривал в "больших" фильмах, люди в принципе не разговаривают так, как написано в сценарии этого сериала.

Создатели не смогли реализовать потенциал, который Джосс Уидон методично закладывал в Хоукая, делая его фундаментом и совестью всей команды, демонстрируя, что внутренняя сила куда важнее суперспособностей.

Вместо этого зрителям показывают потасканного и уставшего от всего на свете мужичка, который научился выключать звук в своем слуховом аппарате, чтобы просто никого и ничего не слышать. Да и сам Реннер играет так лениво и неубедительно, словно сознательно показывая, насколько сильно он устал от роли за прошедшие 10 лет.

Кроме того, сюжетная линия Бартона сильно теряет в самостоятельности еще по двум причинам. Во-первых, все происходящее в кадре плотно базируется на событиях "Саги бесконечности", поэтому неподготовленный зритель вообще не будет понимать мотивов и действий отдельных лиц - для таких студия даже составила специальных гайд. Во-вторых, "Соколиный глаз" снова собирает огромное количество камео и включений старых/новых персонажей, в результате чего бедолага Клинт снова отодвигается на второй план. Трудно давать этому положительную или негативную оценку, но те, кто ждал именно сольного приключения Соколиного глаза, вряд ли будут удовлетворены.

Хейли Стейнфилд в роли Кейт Бишоп смотрится неплохо, видно, что актриса старается, но никакой "химии" между ней и наставником не возникает, да и образ ей пока прописывают чересчур наивно-карикатурный - интересно будет посмотреть за ее дальнейшим развитием.

Не обошлось в сериале и без выполнения плана по инклюзивности и, надо признать, в этот раз боссы Disney должны остаться довольны как никогда. Персонаж Эхо - девушка, представитель коренных народов Америки, глухая и с протезом вместо ноги - такой мощной дайверсити-комбухи в современной массовой культуре еще не было.

Экшен-сцены и в целом постановку сложно записать проекту в плюс - вполне приемлемо для уже установившегося "сериального" уровня, но не более того. Тоже касается звука и музыкального оформления - ни один из представленных треков не засядет у вас голове надолго.

Все перечисленное в совокупности делает "Соколиного глаза" максимально поверхностным, филерным и необязательным. Даже время показа Marvel выбрали как будто нарочно - концовка сериала пришлась на вторую неделю проката перехайпованного "Человека-паука: Нет пути домой". В такой позиции Клинт Бартон обречен снова быть задвинутым далеко на задний план.

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