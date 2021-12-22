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Соколиный сглаз

Рецензии
    22.12.2021, 14:48
Текст:   Богдан Бобров
Когда компания Marvel объявила о планах выпускать сериалы по своей киновселенной, "Соколиный глаз" - наравне с "Локи" - выглядел наиболее многообещающим. Этому явно не самому популярному персонажу, очевидно, не уделялось достаточного внимания в основных полотнах студии, но сама его концепция, да и что скрывать, необычная харизма такого "в доску своего мужика" Джереми Реннера несли в себе потенциал, который мог стать великолепной лебединой песней мстителя с луком и стрелами.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Но, как это часто бывает в жизни и все чаще случается с MCU, итоговый результат получился несколько иной, чем первоначальная задумка.

Стартует шоу флешбеком памятной битвы за Нью-Йорк, в которой команда Величайших героев Земли столкнулась с армией Читаури. Именно тогда жительница мегаполиса маленькая девочка Кейт Бишоп стала невольной свидетельницей того, как молодой и в самом расцвете сил Клинт Бартон в пылу сражения налево и направо ловко раздавал оплеухи инопланетным захватчикам и ваншотил их высокотехнологичными стрелами, прыгая при этом по высоченным небоскребам без всякой страховки.

Под впечатлением от подобного боевого перформанса малышка Кейт решает посвятить свою жизнь тому, чтобы стать следующим Хоукаем. И вот такое эмоциональное и безусловно сильное начало, буквально прописывающее преемственность поколений - лучшее вступление из всех проектов, выпущенных Marvel в этом году.

Но далее зрителя возвращают в наши дни к титульному герою - мир постепенно приходит в себя после щелчков Таноса, а Соколиный глаз в предпенсионном дзене пытается провести рождественские каникулы в кругу семьи, но судьба вновь сводит его с Кейт Бишоп, что в итоге и выливается в вялотекущие события шести эпизодов.

Сюжет при этом, по заверениям авторов, опирается на арку комиксов "Соколиный глаз" писателя Мэтта Фрэкшна, который "переоткрыл" персонажа для массовой аудитории. Серия, кстати, издавалась в России на русском языке.

Фото: Богдан Бобров/РГ

Приключения комиксного Клинта объясняют читателю, как человечность и стойкость характера могут быть важнее, чем обладание сверхспособностями. При этом Фрэкшн так рисует быт и повседневность Хоукая, в которых Росомаха спойлерит ему сериал, Железный Человек помогает правильно настроить домашний кинотеатр, а Человек-паук поздравляет с Ханукой, что баланс "обычности" и "героичности" получается идеально выверенным. Но от комиксов в проекте Disney+ остались лишь пара срисованных экшен-сцен, некоторые персонажи и стилизованные заставки с титрами.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериальная версия Клинта Бартона - это центральная и самая главная проблема всего шоу - он неживой, невнятный и максимально унылый. Самое обидное, что сделали его сценаристы таким намеренно. В "Мстителях" он был хлестким, резким и вызывающим, мог с легкостью парировать колкости Тони Старка, подшучивать над Халком и хамить скандинавским богам. На местного ущербного Клинта после такого просто жалко смотреть. Усугубляют картину картонные и дурно прописанные диалоги - персонаж Джереми Реннера так не разговаривал в "больших" фильмах, люди в принципе не разговаривают так, как написано в сценарии этого сериала.

Создатели не смогли реализовать потенциал, который Джосс Уидон методично закладывал в Хоукая, делая его фундаментом и совестью всей команды, демонстрируя, что внутренняя сила куда важнее суперспособностей.

Вместо этого зрителям показывают потасканного и уставшего от всего на свете мужичка, который научился выключать звук в своем слуховом аппарате, чтобы просто никого и ничего не слышать. Да и сам Реннер играет так лениво и неубедительно, словно сознательно показывая, насколько сильно он устал от роли за прошедшие 10 лет.

Фото: WDSSPR
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Кроме того, сюжетная линия Бартона сильно теряет в самостоятельности еще по двум причинам. Во-первых, все происходящее в кадре плотно базируется на событиях "Саги бесконечности", поэтому неподготовленный зритель вообще не будет понимать мотивов и действий отдельных лиц - для таких студия даже составила специальных гайд. Во-вторых, "Соколиный глаз" снова собирает огромное количество камео и включений старых/новых персонажей, в результате чего бедолага Клинт снова отодвигается на второй план. Трудно давать этому положительную или негативную оценку, но те, кто ждал именно сольного приключения Соколиного глаза, вряд ли будут удовлетворены.

Фото: Предоставлено UPI
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Хейли Стейнфилд в роли Кейт Бишоп смотрится неплохо, видно, что актриса старается, но никакой "химии" между ней и наставником не возникает, да и образ ей пока прописывают чересчур наивно-карикатурный - интересно будет посмотреть за ее дальнейшим развитием.

Не обошлось в сериале и без выполнения плана по инклюзивности и, надо признать, в этот раз боссы Disney должны остаться довольны как никогда. Персонаж Эхо - девушка, представитель коренных народов Америки, глухая и с протезом вместо ноги - такой мощной дайверсити-комбухи в современной массовой культуре еще не было.

Фото: kinopoisk.ru
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Экшен-сцены и в целом постановку сложно записать проекту в плюс - вполне приемлемо для уже установившегося "сериального" уровня, но не более того. Тоже касается звука и музыкального оформления - ни один из представленных треков не засядет у вас голове надолго.

Все перечисленное в совокупности делает "Соколиного глаза" максимально поверхностным, филерным и необязательным. Даже время показа Marvel выбрали как будто нарочно - концовка сериала пришлась на вторую неделю проката перехайпованного "Человека-паука: Нет пути домой". В такой позиции Клинт Бартон обречен снова быть задвинутым далеко на задний план.

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