Вышел персональный трейлер Елены Беловой для "Соколиного глаза" Marvel

Студия Marvel выпустила персональный промо-ролик сериала "Соколиный глаз", посвященный Елене Беловой.

Напомним, названная сестра Наташи Романофф дебютировала в шоу в четвертом эпизоде. В свежем видео смертоносная Вдова все также умилительно кривляется и на контрасте прямолинейно заявляет о намерении убить старину Клинта Бартона.

Чем закончится история этих странных отношений (хэппи-эндом, конечно же, чем ещё может завершиться рождественская сказка?), можно будет в последних двух эпизодах, которые выйдут на Disney+ 15 и 22 декабря.