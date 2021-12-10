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Вышел персональный трейлер Елены Беловой для "Соколиного глаза" Marvel

Новости
    10.12.2021, 18:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Студия Marvel выпустила персональный промо-ролик сериала "Соколиный глаз", посвященный Елене Беловой.

Напомним, названная сестра Наташи Романофф дебютировала в шоу в четвертом эпизоде. В свежем видео смертоносная Вдова все также умилительно кривляется и на контрасте прямолинейно заявляет о намерении убить старину Клинта Бартона.

Чем закончится история этих странных отношений (хэппи-эндом, конечно же, чем ещё может завершиться рождественская сказка?), можно будет в последних двух эпизодах, которые выйдут на Disney+ 15 и 22 декабря.

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