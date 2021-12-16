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В "Соколином глазе" состоялось камео персонажа из сериала Netflix

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    16.12.2021, 09:50
Текст:   Богдан Бобров
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Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пятый эпизод сериала "Соколиный глаз" стал знаковым для киновселенной Marvel. В нем впервые появился персонаж из супергеройской линейки Netflix.

Уилсон Фиск, он же Кингпин (для более старшей аудитории - "Амбал"), был главным антагонистом шоу "Сорвиголова", закрытом в 2018 году. Актер Винсент Д'Онофрио отреагировал на дебют своего героя в MCU, опубликовав в Twitter соответствующий постер.

В сольном проекте о Клинте Бартоне злодей, правда, засветился только в виде снимка с камер видеонаблюдения, его полноценное участие в событиях ожидается в финальном эпизоде, выход которого состоится 22 декабря.

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