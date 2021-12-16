В "Соколином глазе" состоялось камео персонажа из сериала Netflix

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Пятый эпизод сериала "Соколиный глаз" стал знаковым для киновселенной Marvel. В нем впервые появился персонаж из супергеройской линейки Netflix.

Уилсон Фиск, он же Кингпин (для более старшей аудитории - "Амбал"), был главным антагонистом шоу "Сорвиголова", закрытом в 2018 году. Актер Винсент Д'Онофрио отреагировал на дебют своего героя в MCU, опубликовав в Twitter соответствующий постер.

When I was a boy... pic.twitter.com/3iRk6OO6c6 — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) December 15, 2021

В сольном проекте о Клинте Бартоне злодей, правда, засветился только в виде снимка с камер видеонаблюдения, его полноценное участие в событиях ожидается в финальном эпизоде, выход которого состоится 22 декабря.