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Рубрика: Власть

Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины

Текст: Юрий Когалов

Деэскалация ситуации вокруг Украины возможна. Главным условием для этого является выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Грушко подвел итоги заседания Совета Россия - НАТО

"Деэскалация возможна. Прежде всего, нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права. Будут Минские соглашения выполнены - не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", - отметил дипломат.

По словам Грушко, многое в этом вопросе зависит от стран НАТО. "Они должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что собственно и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей", - заявил замглавы МИД РФ.

Как подчеркнул Грушко, только так можно добиться результата.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Россия и НАТО

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