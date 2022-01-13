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13.01.2022 12:02
Рубрика: Легковые авто

10 автомобилей, которые сильно разочаруют своих владельцев

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Агентство Consumer Reports подготовило рейтинг автомобилей, которые разочаруют своих владельцев. Лидерами списка за одним лишь исключением оказались модели американских и японских марок.

Фото: Пресс-служба Stellantis.
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И это единственное исключение - Kia Forte (Cerato/K3), который занимает десятое место в списке автомобильных разочарований: только 47% владельцев ответили, что купили бы такой автомобиль снова. Столько же баллов у Cadillac XT4. Одинаковый процент приверженцев - 46% - у Jeep Renegade и Compass, а также у Infiniti QX50.

На пятом месте оказался Nissan Rogue Sport, который в нашей стране известен как Nissan Qashqai: кроссовер повторно бы выбрали 42% владельцев.

Infiniti Q50 оказался единственным автомобилем в рейтинге, которые не принадлежит к категории кроссоверов, и его рейтинг составляет 40%.

На третьем месте - субкомпактный Chevrolet Trax (37%), перед ним - Ford EcoSport (30%), а возглавляет антирейтинг Toyota C-HR (29%).

В России Toyota C-HR стоит от 2 198 000 рублей. Модель доступна в полноприводном исполнении - в таком случае кроссовер комплектуется 116-сильным мотором 1.2 литра и вариатором. Моноприводная версия оснащена двигателем 2.0 литра мощностью 148 л.с. и бесступенчатой трансмиссией.

#Kia #Nissan #Ford #Chevrolet