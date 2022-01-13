АЕБ: рост российского авторынка в 2021 году составил 4,3%

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги авторынка: несмотря на сложную ситуацию с поставками электронных компонентов и тотальное повышение цен он смог отыграть по сравнению с 2020 годом 4,3%.

Декабрь оказался для российского авторынка одним из самых нерезультативных месяцев за весь 2020 год - сокращение объёмов продаж достигло 19,9%: в последнем месяце ушедшего года было продано 133 470 авто (- 33 196 единиц).

В 2021 году в России продано 1 666 780 новых легковых и легковых коммерческих транспортных средств (+ 4,3% по отношению к 2020 году). В Ассоциации европейского бизнеса заявили, что выйти в плюс удалось лишь за счёт динамики роста во втором квартале.

"Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается. С 2015 года российский автомобильный рынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1.4 до 18 млн автомобилей, - комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года. Комитет считает, что автомобильный рынок не претерпит значительных изменений, и прогнозирует рост продаж на 3,3% при общем объёме продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц".