Бастрыкин: Детям-сиротам во всех регионах необходимо предоставлять жилищные сертификаты

На законодательном уровне разрешить проблему с обеспечением жильем детей-сирот предлагают в Следственном комитете России. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Необходимо расширение форм и юридических механизмов обеспечения детей-сирот жильем. Следственным комитетом внесено предложение органам законодательной власти о необходимости принятия мер по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов во всех регионах страны. Полагаю, что в наступившем 2022 году выработка законодательных предложений в данном направлении станет приоритетной задачей", - отметил глава СКР.

Кроме того, Бастрыкин призвал "в корне поменять подход по исполнению обязательств по обеспечению жильем детей-сирот". "Это касается не только исключения случаев предоставления некачественного или непригодного для проживания жилья (за три квартала 2021 года следователями ведомства принято к производству 267 уголовных дел), но и существенного увеличения субсидий на его строительство и приобретение с учетом постоянного роста цен.

Кроме того, требуют тщательной проработки и вопросы социализации детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, включая их трудоустройство и получение образования, которые должны сообща решать руководители регионов, специалисты федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и благотворительных фондов", - пояснил председатель Следственного комитета РФ.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.