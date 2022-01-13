Бастрыкин призывает ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют

Пользователи криптовалют не должны быть анонимными. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мной уже отмечалось, что в связи с принятием в июле 2020 года федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности для финансирования терроризма и экстремизма. Поэтому оборот цифровой валюты требует дальнейшей правовой регламентации - в первую очередь необходима обязательная идентификация пользователей такой валюты", - отметил глава СК России.

"Не определен и статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта", - уточнил Бастрыкин.

Ранее глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда рассказал, что криптовалютой в России стали расплачиваться с киллерами за совершенные ими заказные убийства.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.