ЦБ объявил о росте средней максимальной ставки по банковским вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков по итогам третьей декады декабря 2021 года выросла до 7,74 процента. До этого ставка находилась на уровне 7,4 процента. Об этом говорится на сайте Банка России.
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Таким образом, ставка стала максимальной с первой декады мая 2017 года. Тогда она составляла 7,92 процента.
Как уже писала "Российская газета", ЦБ, скорее всего, продолжит поднимать ключевую ставку. Поэтому открыть банковский вклад с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большего труда не составит.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рост ставок по депозитам продолжается, хотя и замедлился.