ЦБ объявил о росте средней максимальной ставки по банковским вкладам

Таким образом, ставка стала максимальной с первой декады мая 2017 года. Тогда она составляла 7,92 процента.

Как уже писала "Российская газета", ЦБ, скорее всего, продолжит поднимать ключевую ставку. Поэтому открыть банковский вклад с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большего труда не составит.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рост ставок по депозитам продолжается, хотя и замедлился.