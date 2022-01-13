Число молодых работников в России сократилось за год почти на полмиллиона

Количество молодых работников в России сократилось за год почти на полмиллиона человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тысячи человек.

Специалисты отмечают, что тенденция не случайна и прослеживается уже в течение десяти лет. Так, с августа 2010 года по сентябрь 2021 количество занятой молодежи уменьшилось на треть, или почти на шесть миллионов человек.

Как отмечают эксперты, причина спада - в "демографических ямах" XX века, которые привели к кризису рождаемости в 1990-х годах. Также на результаты последнего года повлияла пандемия, поскольку многие молодые люди, работавшие в сфере услуг или малом бизнесе, лишились работы.

При этом количество работников самой младшей возрастной категории - от 15 до 19 лет - выросло на 26,8 тысячи человек, поскольку на рынок труда стало выходить более многочисленное поколение "нулевых" годов.

В сентябре прошлого года правительство РФ утвердило комплексный план по реализации концепции демографической политики. Его меры направлены на увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни.