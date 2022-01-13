DDT собрали рекордные 25 миллионов рублей на выпуск альбома в краудфандинге

Петербургская группа DDT завершила сбор денег на запись и выпуск нового альбома, обратившись за помощью к своим поклонникам. И собрала благодаря им пока самую большую сумму в системе отечественного краудфандинга - 25 миллионов 289 099 рублей. Предыдущий рекорд принадлежал Константину Кинчеву, который благодаря слушателям выпустил в 2021 году свой первый сольный альбом "Белый шум".

Альбом DDT меж тем уже записан, работа над ним продолжалась до осени 2021 года на студии группы в Санкт-Петербурге. Но сбор средств продолжался до 12 января.

Цифровую копию можно было получить еще 21 октября, а теперь, в зависимости от суммы сданных средств поклонники DDT станут обладателями альбома на виниле, компакт-диске или на аудиокассете.

Ну, а тех, кто особенно отличился, ждут и раритеты - редкие давние пластинки группы, выпущенные еще в СССР, книги, DVD-диски, автографы. И даже экскурсия по студии группы, которую проведет один из участников DDT.