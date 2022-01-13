Депутат: Задержка запуска "Северного потока-2" связана с интересами США

Пробуксовка запуска газопровода "Северный поток-2" во многом связана с экономическими интересами других стран, а именно - США. Такое мнение в интервью деловому изданию Handelsblatt высказал депутат немецкого бундестага от социал-демократов, глава комитета по внешней политике Михаэль Рот.

"Сегодня значительная часть критики трубопровода объясняется собственными интересами (других стран - прим. ред.). В конечном счете Соединенные Штаты хотят продавать Европе свой дорогой сжиженный природный газ", - отметил Рот.

Политик признал, что даже среди партнеров ФРГ проект вызывает споры.

"Мы должны учитывать это и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был частью общеевропейской энергетической стратегии", - заявил депутат.

Напомним, для запуска газопровода необходимо завершить процесс сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG в соответствии с директивой ЕС. Он может занять несколько месяцев.