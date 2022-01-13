Джейсон Момоа и его жена расстаются после 16 лет совместной жизни

Американский актер Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Аквамен", "Дюна") сообщил, что он и его жена Лиза Боне расстаются после 16 лет совместной жизни. 42-летний актер написал пост в своем Instagram, где объяснил причину разрыва.

По его словам, виной всему - глобальные перемены в мире. "Наша семья не стала исключением", - написал Момоа.

Он добавил, что делится этой информацией не потому, что считает ее важной для освещения в прессе, а для того, чтобы сделать все достойно и честно. "Любовь между нами продолжается... Мы освобождаем друг друга", - уточнил актер.

Джейсон Момоа встречался с Лизой Боне с 2005 года. В 2007 году у пары родилась дочь, на следующий год в семье появился сын. Отношения они узаконили только в 2017 году. До Момоа Боне была замужем за музыкантом и актером Ленни Кравицом. От этого брака у нее есть дочь, 33 летняя актриса Зои Кравиц.