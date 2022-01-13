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13.01.2022 18:25
Рубрика: Экономика

Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Курс евро на торгах Московской биржи вечером 13 января превысил 87 рублей впервые за последнюю неделю. На максимуме за евро давали 87,21 рубля, за торговую сессию европейская валюта подорожала на полтора рубля.

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Курс доллара в моменте превышал 76 рублей, рост за сессию составил также более одного рубля. Индекс Мосбиржи упал на 3,7%, индекс РТС - на 5,6%.

Российская валюта попала под давление из-за актуализации геополитических рисков, указывает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. "Тем не менее какой-то паники у нас не наблюдается, инвесторы надеются, что очередной всплеск антироссийской риторики закончится для нас без серьезных последствий, как это было уже не раз", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Курс рубля

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