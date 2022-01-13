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13.01.2022 19:44
Рубрика: Digital

Геймер за сотни тысяч долларов купил виртуальный земельный участок

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
В популярной видеоигре The SandBox ("Песочница"), где пользователи могут покупать виртуальную недвижимость, совершена самая крупная сделка. Один из геймеров, пожелавший остаться неизвестным, купил за 450 тысяч долларов участок "земли" по соседству с рэпером Снуп Доггом, пишет CNBC.

Опрошенные "РГ" эксперты считают, что тренды на метавселенные (цифровой мир, объединяющий три реальности: виртуальную, дополненную и физическую) в наступившем году будет только усиливаться, а покупки в виртуальных мирах станут обыденностью.

Фото: РИА Новости
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"Благодаря Марку Цукербергу, который переименовал Facebook в Meta, мода на метавселенные захватила весь мир, - говорит Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency. - Известные ИТ-компании, такие как Microsoft и NVIDIA, производители брендов одежды и обуви намереваются создавать свои метавселенные как инструментарий для повышения продаж и привлечения целевой аудитории".

Уже существует одежда, которая продается в виртуальном мире, но в реальном никогда не появится. "Мы наблюдаем только зарождение тренда. И чем сильнее смогут развиваться технологии, тем активнее будут сделки в виртуальном мире и больше людей будет туда вовлекаться", - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Кристина Петрова, основатель агентства PR Perfect, полагает, что метавселенные вряд ли станут главным трендом 2022 года в России. "У людей слишком много материальных проблем в реальной жизни, поэтому россияне вряд ли станут тратиться на покупки в виртуальных мирах. А если кто-то и будет покупать такие предметы, то вряд ли будет кичиться этим, поскольку хвастаться дорогими покупками у нас не принято".

Слова эксперта подтверждаются статистикой: пока только четверть россиян знакомы с термином метавселенная, говорится в исследовании компании ESET. Лучше всего о данном определении осведомлены россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а также жители Москвы.

Digital Технологии

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