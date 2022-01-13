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13.01.2022 13:52
Рубрика: Экономика

Глава АКОРТ назвал торговые наценки на социально значимые товары

Текст: Татьяна Карабут
Базовые, социально значимые товары реализуются в магазинах с минимальной (5-7%), нулевой или даже отрицательной наценкой, рассказал в интервью "РГ" председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Покупатель приходит за дешевой картошкой и попутно покупает дорогой йогурт или торт", - пояснил эксперт.

Крупные ретейлеры согласились снизить наценку на базовые продукты

При этом он уточнил, что нельзя путать торговую наценку с прибылью. В наценку включаются затраты торговых сетей на аренду, зарплату, эквайринг и т.д.

Накануне стало известно, что крупнейшие российские ретейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения по ограничению цен на продукты. Так, АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - на 10-15%.

Полную версию интервью с Игорем Караваевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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