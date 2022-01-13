Иммунолог сравнил распространение "омикрона" и "дельтакрона" в России

Для появления таких гибридов, как "дельтакрон", необходимо сочетание целого ряда условий, заявил иммунолог Николай Крючков, комментируя информацию о новой мутации коронавируса.

По словам эксперта, даже если такой гибрид действительно существует, что пока не доказано, он с высокой долей вероятности не будет иметь никаких эволюционных преимуществ, никуда особо распространяться не будет.

А вот "омикрон" сейчас активно вытесняет своего предшественника - штамм "дельта".

"В Москве и Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев уже должно быть вызвано "омикроном". Скорее всего, другие города-миллионники тоже "подтянутся", - поделился своим мнением Крючков. В ближайшие недели исследования российских ученых подтвердят это предположение.

В эфире радио Sputnik иммунолог напомнил, что новый вариант SARS-CoV-2 более заразный, но менее патогенный.