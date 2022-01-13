Кассационный суд запретил мастерам кататься на машинах клиентов автосервиса

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал угоном поездку за пивом автомеханика и его друга на машине клиента автосервиса. Это принципиально важное решение для всех, кто ремонтирует чужие авто или дружит с автослесарями. Каждый раз, когда им приглянется железная подруга очередного клиента, перед глазами должны проплывать статьи УК.

Горький правовой урок получили двое жителей Бурятии. Некий Виталий К. пришел в гости на работу к своему другу, механику автосервиса. А там в голову молодого человека пришла очень плохая идея: взять машину, только что оставленную клиентом, и прокатиться до магазина. Увы, слесарь пошел на поводу у товарища. Гость сел за руль, мастер - рядом. Однако поездка привела обоих на скамью подсудимых.

В итоге Виталий К. был осужден на 2 года 6 месяцев года колонии за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенный группой лиц по предварительному сговору. Молодой человек дошел до кассационного суда, искренне недоумевая: за что? "Есть за что",- ответил кассационный суд. Это, если пересказывать решение вкратце.

Механик, закрывшись в гараже с машиной клиента, может делать с ней все, что угодно. Даже разобрать ее. Лишь бы это было по обоюдному согласию. Нельзя с чужой ласточкой делать только одно: ездить на ней. Сколько бы симпатии чужая машина ни вызывала... Таков закон. И его должны учитывать, как мастера сервисов, так и их друзья. Передавая ключи от машины, клиент автосервиса вовсе не оставляет автомобиль в полное распоряжение мастеров. Кассационный суд особо подчеркнул: добро на поездки от владельца автомобиля молодые люди не получали.

"Совокупность приведенных в приговоре доказательств, вопреки доводам осужденного, безусловно, свидетельствует о том, что К. во время совершения преступления действовал с умыслом, направленным на угон автомобиля, поскольку не имел разрешения от собственника автомобиля на управление указанным автомобилем в личных целях", дословно сказано в определении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Приговор оставлен в силе.