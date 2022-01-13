Когда машина становится автохламом

Срок службы автомобильной техники - не только легковушек, но и грузовиков, автобусов, фургонов, мотоциклов - вопрос не праздный. В России много транспортных средств, которые давно выработали свой ресурс и служат уже не один десяток лет. Такие машины отрицательно влияют на экологию, могут спровоцировать ДТП на дорогах и перемещаться на них не всегда безопасно.

Поэтому в России обсуждают возможность увязать программы поддержки автопрома с ограничением сроков эксплуатации старых автомобилей. Как сообщает aif.ru, в нашей стране насчитывается около 60 миллионов единиц автотранспорта по данным на середину 2021 года.

Средний возраст автомобиля в России - 15 лет. При этом 2,7 миллиона машин на дорогах страны - старше 35 лет. 40 процентов из них - легковушки, которыми владеют граждане, 32 процента - мотоциклы, 15 процентов - грузовики и 13 процентов - автобусы, коммерческие фургоны и прицепы.

Основная проблема старой машины - это кузов. Со временем из-за нагрузок меняется структура металла, возникают различные трещины и растяжения. Даже если владелец бережно и внимательно относился к автомобилю, вовремя менял масло, фильтры, ремонтировал его, то скрытых возрастных изменений в силовой конструкции и подвеске избежать невозможно.

Если взять, к примеру, старый ГАЗ-24 "Волга", то даже на этом надежном и крепком для своего времени автомобиле часто встречаются разрушения сварки на деталях кузова, трещины на стойках ветрового окна с перекосами рамы, отрывы кронштейнов передних сидений и прочие неизбежные свидетельства длительной эксплуатации.

На старых иномарках нередко обрываются соединения, выполненные по технологии точечной сварки, нужные детали теряют жесткость даже несмотря на усиление их дополнительными элементами.

Еще одна глобальная проблема старых автомобилей - коррозия. Окисляются не только детали, непосредственно контактирующие с влагой и солью на дорогах, но и места соединения их с другими элементами, не только стальными. Коррозия может возникнуть в местах, где находятся резиновые уплотнители или хромированные элементы. Подвержены коррозии и участки с повышенным трением - петли дверей, детали подвески.

Любой автомобиль через 15 лет эксплуатации теряет около 30 процентов жесткости кузова, в следующие 15 лет - еще 15 процентов. Даже если мотор и трансмиссия находятся в идеальном состоянии, кузов не может гарантировать нужную управляемость. Наиболее опасная ситуация возникает у грузовиков и автобусов: ездить на них со временем становится рискованно.