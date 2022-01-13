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13.01.2022 16:07
Рубрика: Легковые авто

Когда машина становится автохламом

Текст: Майя Бирюкова
Срок службы автомобильной техники - не только легковушек, но и грузовиков, автобусов, фургонов, мотоциклов - вопрос не праздный. В России много транспортных средств, которые давно выработали свой ресурс и служат уже не один десяток лет. Такие машины отрицательно влияют на экологию, могут спровоцировать ДТП на дорогах и перемещаться на них не всегда безопасно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поэтому в России обсуждают возможность увязать программы поддержки автопрома с ограничением сроков эксплуатации старых автомобилей. Как сообщает aif.ru, в нашей стране насчитывается около 60 миллионов единиц автотранспорта по данным на середину 2021 года.

Фото: iStock
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Средний возраст автомобиля в России - 15 лет. При этом 2,7 миллиона машин на дорогах страны - старше 35 лет. 40 процентов из них - легковушки, которыми владеют граждане, 32 процента - мотоциклы, 15 процентов - грузовики и 13 процентов - автобусы, коммерческие фургоны и прицепы.

Основная проблема старой машины - это кузов. Со временем из-за нагрузок меняется структура металла, возникают различные трещины и растяжения. Даже если владелец бережно и внимательно относился к автомобилю, вовремя менял масло, фильтры, ремонтировал его, то скрытых возрастных изменений в силовой конструкции и подвеске избежать невозможно.

Если взять, к примеру, старый ГАЗ-24 "Волга", то даже на этом надежном и крепком для своего времени автомобиле часто встречаются разрушения сварки на деталях кузова, трещины на стойках ветрового окна с перекосами рамы, отрывы кронштейнов передних сидений и прочие неизбежные свидетельства длительной эксплуатации.

На старых иномарках нередко обрываются соединения, выполненные по технологии точечной сварки, нужные детали теряют жесткость даже несмотря на усиление их дополнительными элементами.

Фото: Телеграм-канал Пробок.нет
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Еще одна глобальная проблема старых автомобилей - коррозия. Окисляются не только детали, непосредственно контактирующие с влагой и солью на дорогах, но и места соединения их с другими элементами, не только стальными. Коррозия может возникнуть в местах, где находятся резиновые уплотнители или хромированные элементы. Подвержены коррозии и участки с повышенным трением - петли дверей, детали подвески.

Любой автомобиль через 15 лет эксплуатации теряет около 30 процентов жесткости кузова, в следующие 15 лет - еще 15 процентов. Даже если мотор и трансмиссия находятся в идеальном состоянии, кузов не может гарантировать нужную управляемость. Наиболее опасная ситуация возникает у грузовиков и автобусов: ездить на них со временем становится рискованно.