Кудрин оценил угрозу санкций США против России

Угроза новых санкций США против России скорее пока напоминает "игру" и "определенное давление". Об этом заявил журналистам на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области. Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано", - сказал Кудрин (цитата по РИА Новости).

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили новый законопроект, посвященный санкциям против России. Документ предполагает ввод санкций против экономических отраслей России, государственного долга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.