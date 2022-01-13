Кудрин оценил уровень жизни по сравнению с началом 1990-х годов

Уровень жизни российских граждан сейчас примерно на треть выше, чем в начале 1990-х годов. Об этом заявил в выступлении на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"За тридцать лет российский ВВП стал на 33% выше чем в 1991 году, в период до либерализации цен, а уровень жизни - тоже на 30% выше, чем в те годы", - сообщил Кудрин. Он уточнил, что при этом уровень жизни бюджетников (в том числе врачей и учителей) удалось восстановить после провала 1990-х до позднесоветского только в 2003-2004 годах.

"В общем, сегодня мы живем лучше. Но я, конечно, должен оговориться - дифференциация уровня жизни даже у врачей, учителей тоже существенна", - резюмировал Кудрин.

Ранее в интервью ТАСС Кудрин отмечал, что уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. По его словам, в 1990-х и начале 2000-х годов в России были созданы условия для формирования рыночной экономики, что в 1989 году "казалось сказкой".