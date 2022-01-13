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13.01.2022 10:35
Рубрика: Экономика

Кудрин сравнил уровень жизни людей в России и СССР

Текст: Василий Кошкин
Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Фото: пресс-служба Совета федерации/РИА Новости Фото: пресс-служба Совета федерации/РИА Новости
Фото: пресс-служба Совета федерации/РИА Новости

По его словам, еще в 2003-2004 годах власти восстановили тот уровень жизни, который был в стране перед развалом СССР.

Фото: Седельников Анатолий/ТАСС
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"В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня", - пояснил Кудрин в интервью ТАСС.

Он также отметил, что в 1990-х и начале 2000-х в России были созданы условия для формирования рыночной экономики, что в 1989 году "казалось сказкой".

В интервью Кудрин также высказал мнение, что Россия уже никогда не вернется к плановой экономике. По его мнению, даже точечное регулирование цен невозможно осуществлять дольше, чем два-три месяца.

"Сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются", - отметил чиновник.

Выступая в декабре на Международном экспортном форуме "Сделано в России", Алексей Кудрин заявил, что самым большим вызовом для российской экономики является энергетический переход. Глава Счетной палаты объяснил свою позицию тем, что стране придется замещать экспорт энергоносителей промышленными товарами и услугами.

Экономика Макроэкономика

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