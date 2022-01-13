Кудрин: Россия никогда не вернется к плановой экономике

Россия уже никогда не вернется к плановой экономике. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

По его мнению, даже точечное регулирование цен невозможно осуществлять дольше чем два-три месяца.

"Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются", - отметил Кудрин.

По этой причине, уверен глава СП, не будет и возврата к Госплану. "Можно спокойно поставить точку в этом споре: Госплана в России уже никогда не будет", - сказал Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин указал на самый большой вызов для российской экономики. По его мнению, им является энергетический переход.