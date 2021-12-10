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10.12.2021 14:08
Рубрика: Власть

Алексей Кудрин указал на самый большой вызов для российской экономики

Текст: Роман Маркелов
Энергетический переход - самый большой вызов для российской экономики, поскольку придется замещать экспорт энергоносителей промышленными товарами и услугами.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

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"Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в привилегированном положении перед всеми, обеспечивая этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, полученных из недр", - сообщил Кудрин. При этом углеводороды будут требоваться миру еще десятки лет, уточнил он. Но в рамках новой повестки энергоперехода России придется заместить часть углеводородного экспорта промтоварами и услугами, сказал Кудрин. "Нам нужно найти эти возможности. И вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой", - добавил глава Счетной палаты.

При этом, по мнению Кудрина, далеко не все страны мира достигнут вовремя заявленной амбициозной цели о переходе к полной углеродной нейтральности к 2050 году.

Энергетическим переходом называют трансформацию энергетики от ископаемых к так называемым "чистым", возобновляемым источником получения энергии. Он также связывается и со снижением, а в перспективе и с сокращением до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в промышленности ("углеродная нейтральность"). Предполагается, что Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году.

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