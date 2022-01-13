Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток

Соединенные Штаты Америки и Великобритания в прошлом уже давали Москве обещания о том, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток. В частности, это сделали государственный секретарь США Джим Бейкер и премьер-министр Британии Джон Мейджор. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

"Джим Бейкер в феврале и мае 1990 года еще Михаилу Горбачеву говорил, что ни на дюйм военная инфрастуктура не продвинется восточнее Одера", - напомнил Лавров. Что касается Мейджора, то, по словам дипломата, он высказался чуть позже в беседе тогдашним министром обороны СССР Дмитрием Язовым.

"На прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет", - заявил министр.

Напомним, накануне Россия и НАТО провели совещание по вопросам гарантий безопасности в Европе, один из главных вопросов на котором касался именно нерасширения Альянса на восток.