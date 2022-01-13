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13.01.2022 14:03
Рубрика: Экономика

Матвиенко оценила дополнительную индексацию пенсий

Текст: Дмитрий Гончарук

Дополнительная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% стала очень своевременным решением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: iStock
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"Это хорошая и справедливая мера, потому что именно пенсионеры пострадали от скачка цен в прошлом году", - сказала Матвиенко на встрече с журналистами 13 января.

Спикер Совфеда отметила, что повышение выплат затронет 30,8 миллиона неработающих пенсионеров.

Валентина Матвиенко напомнила, что в конце прошлого года президент Владимир Путин озвучил инициативу по повышению минимального размера оплаты труда. Также будут проиндексированы различные пособия, материнский капитал.

Спикер СФ обратила внимание на то, что индексация пенсий будет проведена уже с января.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы эта норма была включена в один из законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении Госдумы", - добавила она.

Ранее Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Повышение пенсий

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