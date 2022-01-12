Минтруд сообщил об индексации маткапитала на 8,4% с 1 февраля

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля на 8,4%. Таким образом, как сообщили в Минтруде, его размер на первого ребенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго - до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).

"Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда

В ведомстве уточнили, что правительство РФ подготовило постановление об индексации целого ряда пособий и выплат по уровню инфляции. Речь идет о пособиях и социальных выплатах, которые не связаны с размером прожиточного минимума. Помимо маткапитала, это выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию. Все они также будут проиндексированы на 8,4%.

Ранее Минтруд определил средний размер страховой пенсии на ближайшие три года. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии для неработающих россиян будут проиндексированы выше инфляции - на 8,6%. При этом в Минтруде подсчитали, что размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году в среднем составит 18 984 рублей, в 2023 году - 20 047 рублей, в 2024 году - 21150 рублей.