Министры обороны стран ОДКБ подвели итоги миротворческой операции в Казахстане

Новости

Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых 17:47
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове 17:20
Начата проверка по факту ухода ребенка из детского сада в Дмитрове 16:58
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 16:57
МИД назвал популизмом заявления Киева о готовности к "нормандскому формату" 16:54
ФАС и Минэнерго предлагают увеличить объемы продаж бензина на бирже 16:54
Минтруд расширит перечень событий для информирования о мерах соцподдержки 16:46
Захарова: Закон о национальном сопротивлении усилит дестабилизацию на Украине 16:38
В Минтруде пояснили, почему важно поддержать занятость молодежи 16:35
Лавров назвал постыдной реакцию Запада на события в Казахстане 16:31
Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 16:13
Рубрика: Власть

Министры обороны стран ОДКБ подвели итоги миротворческой операции в Казахстане

Текст: Иван Петров
В четверг в режиме видеоконференцсвязи прошло внеочередное заседание Совета министров обороны государств, входящих в ОДКБ. От России в нем принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Министры обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сообщили в секретариате ОДКБ.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин и Токаев обсудили вопросы о выводе контингентов стран-членов ОДКБ из Казахстана

Отмечается, что по итогам заседания главы оборонных ведомств подписали совместное решение "об организации возвращения воинских контингентов государств-членов ОДКБ в пункты постоянной дислокации".

Накануне "РГ" сообщила, что первые самолеты военно-транспортной авиации с российскими десантниками вылетели из Алма-Аты в Иваново.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ начали передачу постов по охране объектов казахским силовикам.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни