Министры обороны стран ОДКБ подвели итоги миротворческой операции в Казахстане

В четверг в режиме видеоконференцсвязи прошло внеочередное заседание Совета министров обороны государств, входящих в ОДКБ. От России в нем принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Министры обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сообщили в секретариате ОДКБ.

Отмечается, что по итогам заседания главы оборонных ведомств подписали совместное решение "об организации возвращения воинских контингентов государств-членов ОДКБ в пункты постоянной дислокации".

Накануне "РГ" сообщила, что первые самолеты военно-транспортной авиации с российскими десантниками вылетели из Алма-Аты в Иваново.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ начали передачу постов по охране объектов казахским силовикам.