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13.01.2022 17:52
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Маркировка табака увеличила поступления в бюджет на 30 млрд рублей

Текст: Татьяна Карабут
Введение маркировки табака позволило существенно увеличить акцизные сборы, заявил на Гайдаровском форуме заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, они выросли на 33,2% - с 258 млрд рублей в первом полугодии 2020 года до 344 млрд рублей в первом полугодии 2021 года. Значительная часть этого роста была обеспечена увеличением ставки акцизов на 20%. Но сама налоговая база выросла на 10%, а это - 30 млрд рублей дополнительных начислений.

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Виктор Евтухов отметил также, что внедрение системы маркировки товаров - мировой тренд. По этому пути идут Китай, Индия, США, Турция, Бразилия, страны Евросоюза.

"Россия начала это делать позже, чем они, но мы уже опережаем все существующие в мире системы по количеству товарных категорий и по глубине анализа - за счет внедренных в рознице онлайн-касс мы видим полные цепочки до конечного покупателя", - добавил замминистра.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Ранее Виктор Евтухов рассказывал "РГ", что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%. Сейчас в стране маркируются шубы, табак, лекарства, молочная продукция и другие товары. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции. В планах Минпромторга - запуск добровольных экспериментов по маркировке крепких алкогольных напитков, а также медицинских изделий, радиоэлектронной продукции, напитков с содержанием сахара, рыбной продукции и консервов товаров для детей.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак Гайдаровский форум

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