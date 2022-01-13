Мишустин: Расходы на снижение углеродного следа могут составить 1-2% ВВП

Ежегодные расходы на меры по снижению углеродного следа, по предварительным оценкам, могут составить 1-2 процента ВВП страны в горизонте до 2050 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Адаптацию к глобальному энергопереходу он назвал одной из важных задач на стыке сфер технологического развития и экономики. Осенью в России приняли стратегию низкоуглеродного развития. Ее реализация, напомнил глава кабмина, должна обеспечить стране достижение углеродной нейтральности к 2060 году или даже раньше.

"Мы планируем двигаться по нескольким направлениям - от полного восстановления лесных массивов после их вырубки до развития альтернативных источников энергии и формирования на их основе новой инфраструктуры промышленности и транспорта", - подчеркнул Мишустин.