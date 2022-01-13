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13.01.2022 14:13
Рубрика: Общество

Мурашко заявил, что маленькие дети наиболее уязвимы перед "омикроном"

Текст: Елена Манукиян

Новый штамм коронавируса "омикрон" наиболее опасен для детей от 0 до 4 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов".

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к "омикрону"

По словам министра, защитить новорожденного может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу.

Министр также подчеркнул, что темпы заболеваемости коронавирусом в последние два месяца в России снизились, число пациентов сократилось на 30%. При этом он напомнил, что нужно готовиться к новой вспышке COVID-19, которую может вызвать штамм "омикрон". "Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова",- говорит он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что всплеск заболеваемости "омикроном" в России ожидается к февралю. По данным Роспотребнадзора, сегодня новый штамм зафиксирован в 13 регионах, больше всего заболевших - в Москве и Московской области.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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