Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

Затяжные новогодние праздники нередко становятся серьезным испытанием для печени - из-за обилия алкоголя и тяжелой пищи. Помочь восстановиться этому жизненно важному органу можно с помощью специальной диеты.

Первым делом стоит совсем отказаться от спиртного на какое-то время, а вот прием напитков, содержащих витамин С, наоборот увеличить. Помимо этого, надо чаще употреблять творог - в нем содержится метионин, аминокислота, которая благотворно влияет на печень, сказал в эфире радио Sputnik врач-нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, ускорить обмен веществ, а, значит, избавить организм от негативных последствий употребления алкоголя, помогают также прогулки на свежем воздухе. Если есть такая возможность - желательно вообще провести какое-то время за городом, например, в пансионате, где предлагается рацион с правильным питанием.

Но все эти рекомендации касаются относительно умеренного употребления алкоголя в праздники. Если же отойти не удалось до сих пор, то стоит обратиться за помощью к специалистам.

Ранее "Российская газета" писала, что на здоровье печени благотворно влияет кофе. Употребление этого напитка заметно снижает риск развития рака.

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