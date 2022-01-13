Названа причина смерти актера из "Универа" и "Интернов" Гериловича

Названа причина смерти 48-летнего актера кино и ТВ Алексея Гериловича. Напомним, тело артиста, обладавшего фактурной внешностью и известного массой эпизодических ролей "братков", нашли на кухне его квартиры в Москве, где оно пролежало четыре дня.

Как стало известно 112, предварительной причиной смерти Гериловича стала острая сердечная недостаточность. По данным ресурса, в последнее время актер активно занимался спортом и употреблял "добавки", при этом злоупотребляя спиртным.

Алексей Герилович родился в 1973 году. Окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Сниматься начал в нулевых. На счету - более шестидесяти фильмов и сериалов, среди которых "Глухарь", "Универ", "Интерны", "Домашний арест", "Глубже!"