Новости

Режиссер "Свиньи" с Кейджем снимет спин-офф "Тихого места" 13:12
Режиссер объявил об окончании съемок второго "Аквамена" 13:11
Умер фронтмен группы Budgie Бёрк Шелли 12:49
Сценарист "Телохранителя жены киллера" Брэндон Мерфи умер в 43 года 12:32
Умер джазмен Жорди Сабатес 12:24

Названа причина смерти актера из "Универа" и "Интернов" Гериловича

Новости
    13.01.2022, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Названа причина смерти 48-летнего актера кино и ТВ Алексея Гериловича. Напомним, тело артиста, обладавшего фактурной внешностью и известного массой эпизодических ролей "братков", нашли на кухне его квартиры в Москве, где оно пролежало четыре дня.

Как стало известно 112, предварительной причиной смерти Гериловича стала острая сердечная недостаточность. По данным ресурса, в последнее время актер активно занимался спортом и употреблял "добавки", при этом злоупотребляя спиртным.

Алексей Герилович родился в 1973 году. Окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Сниматься начал в нулевых. На счету - более шестидесяти фильмов и сериалов, среди которых "Глухарь", "Универ", "Интерны", "Домашний арест", "Глубже!"

Новости

Джейсон Момоа и его жена расстаются после 16 лет совместной жизни 12:00
Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 11:43
Умерла вокалистка группы The Ronettes Ронни Спектор 11:29
Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID 10:59
⧣ Россия
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID 10:28
В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского 09:14
Опубликован пролог "Этерны" - нашего "ответа" "Игре престолов" 12.01.2022
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ hill_grange
Умер актер из культового хоррора "Жизненная сила" Николас Доннелли 10:19
Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года 09:52
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 12.01.2022
⧣ утраты
Фото: facebook.com/ TbilisiConservatoire
Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили 10:54
Умерла певица и актриса Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл 12.01.2022
48-летний актер из "Универа" Герилович найден мертвым у себя дома 12.01.2022