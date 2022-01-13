Названы самые популярные автомобили у россиян в 2021 году

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, самой популярной моделью в России в 2021 году стала Lada Vesta: за неё рублём проголосовало 113 698 человек, что на 6417 покупателей больше, чем было в 2020 году. На втором месте несмотря на дефицит и трудности с производством этого автомобиля расположилась Lada Granta, её результат 111 430 машин и почти 14.7 тысяч потерянных клиентов.

Топ самых востребованных моделей продолжает Kia Rio, объёмы продаж которого просели на 5123 авто и составили 82 941 автомобиль. Почти такие же потери у Hyundai Creta: минус 5456 единиц и общий результат 68 081 авто.

В декабре 2021 года Hyundai Solaris не попал даже в десятку самых продаваемых авто на российском рынке, но по итогам года всё-таки вошёл в пятёрку с результатом 61 061 авто (+ 11 781 ед.). Объёмы Lada Niva выросли на 2329 авто и составили 51242 машины.

Седьмая строчка - Volkswagen Polo, купленный 46 887 раз (- 11 568 ед.). Брат-близнец Polo-лифтбека - Skoda Rapid - идёт следом с результатом 41 680 авто (+ 15 413 ед.).

Девятое место - Renault Duster, его результат - 41 471 автомобиль (+ 9831 ед.), на десятой строчке оказался Lada Largus (пассажирские версии): 39 541 авто (+ 2375 ед.).