Песков назвал неудачными переговоры по гарантиям безопасности

В ходе консультаций по гарантиям безопасности были разногласия по принципиальным вопросам. Но в скором времени Москва ожидает конкретные письменные формулировки по их итогам. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И по первому и по второму раунду, насколько мы поняли, все-таки мы можем ожидать в течение предстоящих дней какие-то конкретные письменные формулировки", - объявил пресс-секретарь главы государства.

"Наверное, и на первых консультациях, и на вторых, вчерашних, безусловно, были положительные нюансы и элементы, которые можно засчитывать в плюс. Но не эти нюансы и элементы были главной целью консультаций и они не могли стать поводом для такого экстренного созыва переговоров", - объяснил Песков. Консультации были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы, и по этим вопросам зафиксированы разногласия, констатировал он. "Это плохо, можно только зачесть в минус двух раундов", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам и к их продолжению. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание контрагентов их вести", - напомнил Песков. Но должно быть одно понимание: по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, нужен конкретный результат, конкретный ответ, заключил он.