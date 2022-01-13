Песков: Введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается

Возможность введения ограничений и QR-кодов для подростков в связи с развитием пандемии коронавируса пока не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от COVID-19.

Напомним, что Минздрав зарегистрировал 24 ноября 2021 года вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Ожидается, что добровольная вакцинация подростков "Спутником М" может начаться на следующей неделе. "Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину​​​", - подчеркнул ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.