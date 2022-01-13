Гинцбург: "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе

Вакцина для подростков "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).
Напомним, препарат "Гам-КОВИД-Вак-М" для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, был зарегистрирован министерством здравоохранения России в конце ноября.
Векторная вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся лицам в возрасте 12-17 лет с интервалом в 21 день.
Ранее сообщалось, что во время испытаний у 93,2 процента добровольцев сформировался клеточный иммунитет.
Вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.