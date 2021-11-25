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25.11.2021 08:15
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали условия вакцинации подростков от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В Минздраве пояснили, на каких условиях будет проходить вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарегистрирована вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"), предназначенная этой возрастной группе, и прививки подросткам начнут делать уже в конце декабря.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Минздраве пояснили, что прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет от новой коронавирусной инфекции будут проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а подросткам от 15 лет и старше - исключительно при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия. Такой порядок соответствует требованиям Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19

Что касается процедуры прививки, она будет практически такой же, как и у взрослых: две инъекции с интервалом в 21 день. Подростковая вакцина по составу идентична взрослой, но имеет меньшую дозировку.

В Минздраве напомнили, что с приходом штамма коронавируса "дельта" заболеваемость среди детей стала выше, и болеют они тяжелее, чем раньше. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекцией были инфицированы десятки миллионов детей.

"Для защиты от коронавируса в июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить вакцинацию несовершеннолетних. Более 40 стран, среди которых США, Канада, ОАЭ, Австралия, страны Европы, Новая Зеландия, Аргентина, Куба уже активно прививают подростков 12-17 лет. В Китае полную вакцинацию прошли более 85% граждан этой возрастной группы. По мнению международных экспертов, вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев COVID-19 непосредственно в этой возрастной группе, но и ведет к снижению заболеваемости среди населения в целом", - сообщили в Минздраве.

В нашей стране с начала пандемии доля детей и подростков среди всех заболевших составляет около пяти процентов. "Это меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма "дельта" число случаев неуклонно растет. Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму. На сегодняшний день в России медицинскую помощь одновременно получают более 30 тысяч детей с коронавирусом", - подчеркивают в Минздраве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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