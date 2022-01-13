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Cheops обнаружил аномальную планету вытянутой формы

Фото: ESA
Фото: ESA

Специалисты исследовательской миссии Cheops Европейского космического агентства ESA открыли крайне необычную экзопланету, которой мощные приливные гравитационные силы придали вытянутую форму в виде мяча для игры в регби.

Фото: Joshua Borrow using C-EAGLE
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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщается на сайте ESA. Необычная экзопланета была обнаружена при помощи космического телескопа Cheops.

Она получила наименование WASP-103b. Объект расположен в созвездии Геркулеса. Эта планета вращается вокруг своей родительской звезды WASP-103, которая примерно на 200 градусов горячее Солнца и в 1,7 раза крупнее нашей звезды.

Главной особенностью открытого объекта является его неправильная форма. Она не является сферической, как у подавляющего большинства подобных тел. По своей форме WASP-103b напоминает мяч для игры в регби.

Фото: pixabay
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Астрономы считают, что вытянутой формой экзопланета обязана мощным гравитационным приливным силам родительской звезды. Под их воздействием планета была деформирована. Земля тоже испытывает мощное влияние Солнца, однако она находится на достаточно большом от него расстоянии, чтобы испытать подобную деформацию. К тому же приливное влияние Луны помогает нашей планете сохранять сферическую форму.

То же самое нельзя сказать о WASP-103b. Близость к звезде делает эту планету уязвимой для мощного воздействия звезды. Добавим, что данный объект оказался почти в два раза больше Юпитера и в 1,5 раза превышает его по массе. Один оборот вокруг своей звезды он совершает менее чем за сутки. Команда исследователей рассмотрела и другие потенциальные сценарии. Например, на форму планеты может влиять ее орбита. Однако наблюдения Cheops показали, что сценарий с монументальным влиянием звезды на планету является наиболее вероятным.

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Фото: Andrea Isella/Rice University
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