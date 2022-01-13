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Рубрика: Общество

Превзошел даже корь: иммунолог назвал пугающую особенность "омикрона"

Текст: Алексей Иванов

Инфицированный штаммом "омикрон" человек может одномоментно заразить до 100 окружающих - для этого может быть достаточно кашля или чихания. Таким образом новый вариант коронавируса становится даже более контагиозным, чем корь.

Фото: AFP
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Таким мнением с телеканалом "Москва 24" поделился врач - аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, даже во время обычного разговора, дыхания или зевка "выделяется аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека".

Этим и объясняются новые вспышки COVID-19 в различных странах. К примеру, в США количество заболевших за сутки приближается к миллиону человек, хотя еще недавно статистика держалась на уровне нескольких десятков тысяч ежедневно. К очередному росту заболеваемости готовятся и в России - по прогнозам властей, всплеск может начаться через пару недель.

Как пояснил Владимир Болибок, на заразность "омикрона" влияет то, что его инкубационный период сократился, а первые симптомы проявляются уже через три-четыре дня. Для сравнения: изначально этот период у коронавируса составлял от пяти до 14 дней.

Наконец, специалист отметил, что новый штамм все чаще поражает детей, которые попадают в больницу. Это значит, что в ближайшем будущем может вырасти нагрузка не только на систему здравоохранения в целом, но и конкретно на ее детское звено.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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