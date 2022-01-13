Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США

Санкции в отношении президента России могут привести к полному разрыву отношений с США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Напомним, представители демократической партии в американском конгрессе представили законопроект, предусматривающий введение ряда ограничений в отношении первых лиц РФ.

По мнению Пушкова, подобные шаги Вашингтона приведут к "крайне деструктивным" последствиям. Отношения между двумя странами могут ухудшиться до такой степени, что недалеко и до их разрыва.

Член Совета Федерации считает новости о новых санкциях в отношении Москвы прямым давлением на Кремль.

"В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года", - подчеркнул Пушков в интервью изданию "Газета.ру".

Стоит добавить, что новые ограничительные меры американцы пообещали ввести в случае "обострения ситуации на Украине".

По словам Пушкова, Россия не будет нападать на Украину, а вот Киев может попытаться спровоцировать военный конфликт, пользуясь поддержкой США.