Новости

Минтранс поможет перевозчикам выбрать лучшие варианты транспортировки грузов 04:00
Список получателей двух пенсий могут расширить 03:50
Черногория объявила о новых правилах въезда в страну с 13 января 03:42
Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США 03:05
Иммунолог сравнил распространение "омикрона" и "дельтакрона" в России 02:34
Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России 13-15 января 01:55
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса 01:22
ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче Евролиги 01:01
Утром 13 января москвичи смогут наблюдать уникальную "алмазную пыль" 00:15
Онищенко объяснил разные показатели заболеваемости COVID в РФ и в США 12.01.2022
Парагвайский защитник Алонсо стал игроком "Краснодара" 12.01.2022
Захарова: Берлин объявил войну Telegram 12.01.2022
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76% 12.01.2022
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений 12.01.2022
В ВОЗ считают, что COVID-19 становится эндемичным 12.01.2022
Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам 12.01.2022
За сутки 105 военных вылечили от коронавируса 12.01.2022
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины 12.01.2022
Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины 12.01.2022
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года 12.01.2022
Жирков продолжит карьеру в "Химках" 12.01.2022
С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста 12.01.2022
Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 12.01.2022
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 12.01.2022
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 12.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
13.01.2022 03:05
Рубрика: Власть

Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США

Санкции в отношении президента России могут привести к полному разрыву отношений с США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем

Напомним, представители демократической партии в американском конгрессе представили законопроект, предусматривающий введение ряда ограничений в отношении первых лиц РФ.

По мнению Пушкова, подобные шаги Вашингтона приведут к "крайне деструктивным" последствиям. Отношения между двумя странами могут ухудшиться до такой степени, что недалеко и до их разрыва.

Член Совета Федерации считает новости о новых санкциях в отношении Москвы прямым давлением на Кремль.

Фото: EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE
Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма после переговоров с США

"В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года", - подчеркнул Пушков в интервью изданию "Газета.ру".

Стоит добавить, что новые ограничительные меры американцы пообещали ввести в случае "обострения ситуации на Украине".

По словам Пушкова, Россия не будет нападать на Украину, а вот Киев может попытаться спровоцировать военный конфликт, пользуясь поддержкой США.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76%
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни