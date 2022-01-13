Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсудил недавние события в Казахстане.

"Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично Президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня. Лидеры подтвердили настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года.