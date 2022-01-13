Ракету "Циркон" рекомендовали к принятию на вооружение

По итогам испытания государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету 3М22 "Циркон".

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России. Официальным подтверждением информации агентство не располагает - в разработавшем и выпускающем "Цирконы" НПО машиностроения от комментариев отказались.

В 2021 году было выполнено более 12 пусков ракеты с надводных носителей и атомной подлодки "Северодвинск". Испытания "Циркона" с поверхности завершились в декабре залповым пуском двух ракет по разным целям. Владимир Путин назвал его "безупречным".

Серийное производство гиперзвуковых ракет уже началось. Первыми их носителям станут фрегаты проекта 22350 и 1155/1155М (модернизированные советские противолодочные корабли). Испытания ракеты с подводного носителя продолжатся в 2024 году.