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13.01.2022 20:42
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин прокомментировал возбуждение дела против костромских полицейских

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности полицейских, которые должны были осуществлять административный надзор за одним из подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Напомним, Денис Герасимов в марте освободился из колонии, где отбывал срок за растление малолетнего и изготовление порнографии. По решению суда после отбытия наказания преступник должен был полтора года находиться под административным надзором. "По данным следствия, должностные лица отдела полиции N 2 Костромы осуществляли надзор ненадлежащим образом", - сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

В Костроме за педофилами установят гражданский надзор

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Эту информацию подтвердили и в региональном УМВД, но в подробности вдаваться не стали. "Поскольку расследование ведет другое ведомство, мы ограничиваемся информацией, озвученной Бастрыкиным", - рассказали в пресс-службе.

Глава костромской полиции Дмитрий Ефремов заявил о том, что наблюдение за Герасимовым велось по всем правилам: "Его регулярно посещали участковые и сотрудники угрозыска, проводили все предписанные законом проверочные мероприятия. В сентябре он был привлечен к административной ответственности за нарушение запрета на выезд из города". Но подготовку к новому преступлению, гораздо более мерзкому и ужасному, правоохранители попросту проглядели...

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